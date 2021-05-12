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May 12 2021 - 02:48

بالفيديو.. مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل 

منذ 38 mins 12 May، 2021
عربي وإقليمي - فلسطين

بالفيديو.. مواجهات عنيفة ومستمرة حتى اللحظة مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل

المصدر: وكالة شهاب

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