الجهاد الإسلامي: آن الأوان لنصطف جميعاً في وجه مخططات الاحتلال الإرهابية

دعت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاربعاء كافة القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة للانخراط في فعاليات الانتفاضة والغضب ضد الاحتلال الاسرائيلي.

كما دعت الحركة في بيان لها، السلطة الفلسطينية إلى “اتخاذ الموقف الذي ينتظره كل الأحرار بإعلان وقف التنسيق الأمني”.

وأكدت أن “الانتفاضة المتزامنة مع اقتحامات الاحتلال لباحات الأقصى وتصعيد العدوان على غزة هي دليل واضح على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مصيره وأهدافه الوطنية العليا.”

وفيما يلي نص البيان كاملًا:

“بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

– نوجه التحية لجماهير الشعب الفلسطيني المنتفض في وجه الاحتلال في اللد ورهط وعكا وأم الفحم وغيرها من مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل.

– إن هذه الانتفاضة المتزامنة مع تجدد اقتحامات الاحتلال لساحات المسجد المبارك وإرهاب المستوطنين بالقدس المحتلة وتصعيد العدوان على غزة ، هي أوضح دليل على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مصيره وأهدافه الوطنية العليا.

– لقد ضاق شعبنا بالاحتلال وممارساته، وآن الأوان لأن ننخرط جميعاً ونصطف في وجه مخططاته الإرهابية والعدوانية.

– إننا ندعو السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الموقف الذي ينتظره كل الأحرار بإعلان وقف التنسيق الأمني، كما ندعو كافة القوى بالضفة للانخراط في فعاليات الانتفاضة والغضب ضد الاحتلال.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 30 رمضان 1442هـ، 12 مايو 2021م”

المصدر: بريد الموقع