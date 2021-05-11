الرحلات الإضافية إلى بيروت: 26 حالة إيجابية في 3 أيام

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 8 و9 و10 أيار؛ وأظهرت النتائج وجود ست وعشرين (26) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 8/5/2021 كالآتي:

– رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (كلهها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم. 824 (كلها سلبية)

– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)

– رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (كلها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)

– رحلة اورلي: شركة TO رقم 3330 (كلها سلبية)

– رحلة برلين: شركة SR رقم 1560 (كلها سلبية)

– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية)

– رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (كلها سلبية)

– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (كلها سلبية)

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)

– رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (كلها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (كلها سلبية)

وجاءت نتائج 9/5/2021 كالآتي:

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (كلها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (كلها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

– رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (كلها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الرياض: شركة MEA وقم 1425 (كلها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)

– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية)

– رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (كلها سلبية)

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)

– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)

– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

– رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (كلها سلبية)

– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (كلها سلبية)

– رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

– رحلة باريس: Air France رقم 564 (كلها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 10/5/2021 كالآتي:

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (كلها سلبية)

– رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية)

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام