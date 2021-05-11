بالصور ..تل أبيب بعد القصف! – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 23:40

بالصور ..تل أبيب بعد القصف!

منذ 35 mins 11 May، 2021
تل أبيب
خبر وصورة

المصدر: مواقع

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