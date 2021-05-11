قاليباف: أين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين والمسجد الاقصى؟

وندد قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي الثلاثاء بجرائم الكيان الصهيوني الغاصب في تدنيس المسجد الأقصى وقتل الفلسطينيين خاصة الأطفال، متسائلاً “اين هي حقوق الانسان العالمية من هذه الجرائم ؟لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي والتزم الصمت؟”.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي “ليعلم الحكام العرب الذين يسعون لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بان الامة الاسلامية والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي امام هذه الجرائم وستحقق الانتصار”.

كما استنكر قاليباف في جانب آخر من حديثه الجريمة الارهابية التي ارتكبت اخيرا ضد تلامذة مدرسة غرب العاصمة الافغانية كابول، قائلاً إن “العمل الارهابي الذي وقع في افغانستان ادى الى استشهاد عدد كبير من التلميذات والاطفال… إننا ندين هذا العمل الارهابي ونعزي جميع المسلمين خاصة الشعب الافغاني العزيز واسر الشهداء”.

وأسفر الحادث عن استشهاد 58 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات.