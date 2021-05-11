أبو عبيدة: نقول لأهلنا المرابطين في بيت المقدس وراءكم مقاومة متيقظة وضاغطة على الزناد

أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، أن قيادة القسام تابعت لحظياً حصار الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.

وقال ابو عبيدة في تغريدة له عبر موقع التليجرام، فجر اليوم الثلاثاء :” لقد تابعت قيادة القسام لحظياً حصار الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى، ونقول لأهلنا المرابطين في بيت المقدس: لتكونوا آمنين مطمئنين في رحاب الأقصى ولتعلموا بأن وراءكم مقاومة متيقظة وضاغطة على الزناد”.

وكان أبو عبيدة هدد الاحتلال في تغريدة له في وقت سابق عبر موقع التليجرام قائلاً:” إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين”.

المصدر: كتائب القسام