بالفيديو.. مستوطن يهرب ويصيح “يكفي يا حماس أوقفوا الصواريخ” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 02:04

بالفيديو.. مستوطن يهرب ويصيح “يكفي يا حماس أوقفوا الصواريخ”

منذ 20 mins 11 May، 2021
عربي وإقليمي - كيان العدو

بالفيديو.. مستوطن يهرب ويصيح “يكفي يا حماس أوقفوا الصواريخ”

المصدر: مواقع التواصل

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