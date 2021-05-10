بالفيديو.. سرايا القدس تنشر مشاهد استهداف آلية للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ كورنيت شرق بيت حانون

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي فيديو يوثق استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية على حدود غزة بصاروخ موجه، وقالت إنها “استهدفت جيبا صهيونيا شرق غزة بصاروخ موجه من نوع كورنيت”.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت مدينة سديروت بـ30 صاروخا، كما أعلنت مسؤوليتها عن استهداف عربة عسكرية إسرائيلية شرق غزة بصاروخ موجه، وأكدت إصابة العربة.

وفي غزة، أطلقت المقاومة عشرات الصواريخ نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة والاحتلال في مدينة القدس، وذلك ردًا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات اقتحام المسجد الأقصى.

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، أمهل القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.

من جهتها، دعت حركة الجهاد الإسلامى، إلى إعلان النفير والغضب فى كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات.

المصدر: موقع سرايا القدس