المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: لالتماس هلال شوال غروب الاربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2021 - 15:50

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: لالتماس هلال شوال غروب الاربعاء

منذ 16 mins 10 May، 2021
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
لبنان

دعت الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان في بيان لها الاثنين المؤمنين إلى استهلال شهر شوال، لهذا العام غروب يوم الاربعاء الموافق 12 ايار الجاري.

وقال البيان على كل من يشاهد هلال شهر شوال المبارك في لبنان والخارج الافادة بشهادته من خلال الاتصال بالمجلس على الأرقام التالية:

456701/01 – 456702/01 – 456703/01 – 456704/01

وتابع البيان “نسأل الله عز وجل ان يتقبل صيام الصائمين ويعيده بالخير والبركة على المسلمين واللبنانيين ويدفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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