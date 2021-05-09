الجيش اللبناني: توقيف 5 أشخاص في قب الياس وضبط ذخائر وأعتدة حربية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاحد انه تم توقيف عدة أشخاص في منطقة قب الياس البقاعية.

وقال البيان “بتاريخ 8/5/2021، أوقفت وحدة من الجيش خلال عملية دهم في منطقة قب الياس- البقاع، المواطن (م.ا) لإقدامه على إطلاق النار باتجاه أحد المواطنين وإصابته بجروح إثر خلاف على أفضلية مرور”، وتابع “ضبطت داخل منزله 9 مسدسات حربية، وبندقية حربية نوع م16، و7 بنادق صيد بالإضافة إلى كمية من الذخائر والأعتدة الحربية”.

ولفت البيان الى ان “وحدة من الجيش أوقفت كلا من: (ظ.ا)، (م.ا)، (ر.س) و(ح.ا) لإقدامهم على التهجم على عناصر الدورية أثناء تنفيذ عملية الدهم”، وتابع “سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام