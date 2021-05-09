حرائق في المستوطنات الصهيونية بـ”غلاف غزة”

اندلعت الاحد حرائق عدة في الأحراش الزراعية داخل مستوطنات الصيهونية بمحيط قطاع غزة او ما يعرف بمستوطنات “غلاف غزة”، وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع المحاصر ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المقدسيين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت المصادر إن “18 حريقًا اندلع منذ صباح اليوم الأحد في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة مما تسبب في حرق مساحة واسعة من الدنمات الزراعية وتحويلها إلى رماد”.

يُشار إلى أن وحدة “برق الجهادية” أعلنت عن تمكن عناصرها من اطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات “غلاف غزة”.

وأكدت الوحدة “أنها ستواصل اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة حتى يتوقف الارهاب الإسرائيلي ضد المقدسيين في الأقصى وحي الشيخ جراح وفي كل بقعة من فلسطين المحتلة”.

المصدر: فلسطين اليوم