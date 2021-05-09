مقتل 288 مسلحاً من طالبان إثر اشتباكات مع قوات الأمن في عدة ولايات أفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية الأحد، مقتل 233 من مسلحي حركة طالبان، وإصابة 132 آخرين خلال اشتباكات مع القوات الأمنية في عدد من الولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاشتباكات مع القوات الأمنية في عدد من الولايات الأفغانية أسفرت عن مقتل “288 من صفوف متمردي طالبان وإصابة 132 آخرين”. وتابع البيان أن قتلى طالبان كانوا في ولايات عدة بينها ننغرهار، ولغمان، وغزني، ولوغار، وبغلان، وهلمند، وهرات، وقندهار.

ويأتي تصعيد الاشتباكات بين طالبان والحكومة الأفغانية في ظل بدء الإدارة الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، مطلع الشهر الجاري، وتأكيد إدارة الرئيس أشرف غني على قدرة القوات الأمنية التعامل مع تحديات ما بعد الانسحاب الأجنبي الذي ينتهي بشكل كامل في أيلول/سبتمبر المقبل.

المصدر: سبوتنيك