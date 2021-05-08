الجيش اللبناني: توقيف مروجي عملات مزورة ومخدرات وسارقي سيارات في مشاريع القاع والهرمل

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 7/ 5/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مشاريع القاع السوريين (ع. ص) و(م. ز)، لقيامهما بترويج عملة مزورة من الدولار الأميركي. وقد ضبطت في حوزتهما 1100 دولار أميركي مزور، كما ضبطت في حوزة الثاني حوالى 6 كيلوغرامات من حشيشة الكيف.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة الدورة – الهرمل كلا من (ن.ح. ح) و(م. أ) لقيامهما بسرقة سيارات وتسهيل إدخالها إلى الأراضي السورية، وقيام الثاني بتجارة المخدرات.

وكانت مديرية المخابرات ضبطت خلال الأسبوع المنصرم 4 سيارات مسروقة، كانت معدة للتهريب إلى الداخل السوري من بينها سيارة عائدة لإحدى مؤسسات دفن الموتى كانت سرقت في وقت سابق من منطقة سد البوشرية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام