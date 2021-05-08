كورونا يمتلك “طاقة حركية هائلة”.. وهذا سبب العدد الهائل من الإصابات

اشار مسؤول بارز في “منظمة الصحة العالمية”، إلى أن العدد الهائل من حالات الإصابة بفيروس “كورونا” مدفوع جزئيًا فقط بظهور متحورات الفيروس، محذرًا البلدان من أن تخفيف تدابير السيطرة قد يؤدي إلى تفاقم الجائحة.

وأضاف مدير الطوارئ بالمنظمة مايكل رايان، أن الفيروس يمتلك “طاقة حركية هائلة” في بعض البلدان، وأن القادة الذين يعتقدون أن التطعيم وحده سيوقف الوباء مخطئون، والزيادة مدفوعة بالسلوك البشري وظهور متحورات والعديد من العوامل الأخرى. نتوقع أن يتباطأ الفيروس ونعمل على الإسراع بذلك”.

كما حث رايان بعض القادة على الاعتراف “بالواقع الوحشي” للوضع، قائلاً: “بعضكم ليس في موقع جيد. أنتم بحاجة لحماية نظامكم الصحي. أنتم بحاجة إلى ترتيب إمدادات الأكسجين الخاصة بكم”.

كذلك ذكر أنه بينما قد تساعد متحورات الفيروس الجديدة في إنتشار “كوفيد-19″، فإن القوة الدافعة هي “إقتراب الناس من بعضهم البعض، وأن الحشود والاختلاط دون وقاية أو غسل اليدين لا يزال خطراً، رغم إنطلاق برامج التطعيم.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية