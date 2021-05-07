السيد نصر الله: هناك نقاش في لبنان ومفاوضات تجري بالناقورة حو ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، هناك من هو مصر لماذا يصمت حزب الله واحيانا البعض يفسر الصمت انه نتيجة إحراج مع الحلفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2021 - 19:32

السيد نصر الله: هناك نقاش في لبنان ومفاوضات تجري بالناقورة حو ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، هناك من هو مصر لماذا يصمت حزب الله واحيانا البعض يفسر الصمت انه نتيجة إحراج مع الحلفاء

منذ 1 ساعة 7 May، 2021
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