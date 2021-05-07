خلال الـ24 ساعة الماضية.. 615 مهمة للهيئة الصحية الاسلامية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بيان لها الجمعة أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 615 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت على الشكل التالي:

– 14 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 8 خدمات نقل لحالات وفاة أخرى.

– 346 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 56 حالة طارئة ومرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 17 خدمة تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 82 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 88 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر وغيرها.

– إطفاء 3 حرائق.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

وذكر البيان أن الهيئة الصحية الإسلامية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة كورونا منذ بدايتها حتى الآن 13443 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2261 متوفى بالفيروس من أصل 7415 في لبنان”، وتابع “كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2754 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 5636 مهمة توعوية وإرشادية و 49903 مهمة تدخل إسعافي منزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام