زحمة سير خانقة على طريق نفق المطار تجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2021 - 16:30

زحمة سير خانقة على طريق نفق المطار تجاه خلدة

منذ 58 mins 7 May، 2021
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