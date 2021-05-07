بزعم تنفيذ عملية اطلاق نار.. 3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية

استشهد صباح اليوم الجمعة، ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب موقع سالم العسكري شمال الضفة الغربية، بزعم الاشتباه بتنفيذ عملية إطلاق نار اتجاه الجنود.

وبحسب القناة 13 العبرية، نقلاً عن المراسل العسكري أور هيلير، أن “القوات الإسرائيلية” أطلقت النار على ثلاثة شبان فلسطينيين، قرب نقطة عسكرية للجيش، عند حاجز سالم في مدينة جنين شمال الضفة، بزعم محاولتهم تنفيذ عملية اطلاق نار بواسطة سلاح “الكارلو”.

وذكر “المراسل هيلير”، أن “الشبان حاولو اختراق الجدار الفاصل لاقتحام قاعدة سالم العسكرية، لتنفيذ العملية” وفق زعمه، مشيرًا إلى عدم وجود اصابات بين صفوف قوات الاحتلال.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال “قبل قليل وصل ثلاثة فلسطينيين لقاعدة سالم العسكرية التابعة لحرس الحدود شمال جنين ، أطلقوا النار تجاه بوابة القاعدة ورد جنود حرس الحدود والجيش بإطلاق النار وتم تحييد الثلاثة”.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف والصحفيين من الوصول المكان الحادث.

المصدر: فلسطين اليوم