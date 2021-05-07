مقتل أكثر من 130 عنصراً من عناصر طالبان وإصابة العشرات في اشتباكات مع الجيش الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية الجمعة، عن مقتل 131 عنصرا من مقاتلي حركة طالبان وإصابة 69 آخرين في اشتباكات مع الجيش أمس. وجاء في بيان وزارة الدفاع الأفغانية “مقتل 131 عنصرا من عناصر حركة طالبان وإصابة 69 آخرين في اشتباكات مع قوات الدفاع والأمن”. وأشار البيان إلى أن الاشتباكات دارت في قندهار، ننغرهار، غزني، لوغار، أوروزغان، زابول، هرات، هلمند وبغلان.

كما أعلن أحد قادة الجيش شمالي البلاد في بيان عن مقتل 100 من مقاتلي حركة طالبان وإصابة 48 آخرين خلال الـ 48 ساعة الماضية في ثلاث مناطق بولاية بغلان (نهرين ووسط بغلان ودهنا غوري).

المصدر: سبوتنيك