خبيرة روسية: هذه الأسباب تجعلك تضيف صدر الدجاج إلى نظامك الغذائي اليومي

تحدثت خبيرة التغذية الروسية، أولغا كورابليفا، عن الخصائص الغذائية الموجودة في صدر الدجاج وفوائده المتعددة التي يكتسبها الجسم إذا أضفناه إلى نظامنا الغذائي اليومي.

وقالت الخبيرة كورابليفا: “إن صدر الدجاج مكون غذائي مفيد للأعصاب ويساعد على إنقاص الوزن”.

وأوضحت كورابليفا بأن “صدر الدجاج يحتوي على 160-170 سعرة حرارية في كل 100 غرام، ويحتوي على 21 غراما من البروتين”.

وأضافت: “البروتين الموجود في صدر الدجاج سهل الهضم على عكس ذلك الموجود في لحم البقر ، كما أن نسبة الدهون فيه هي 9-10 غرامات فقط ولا يحتوي على الكربوهيدرات إطلاقا”.

وتابعت: “وبالتالي صدر الدجاج لا يسبّب تهيجا في الجهاز الهضمي، حيث يسمح للذين يعانون من التهاب المعدة أو البنكرياس بتناوله”. ونصحت خبيرة التغذية بسلق الدجاج وطهيه دون جلد.

كما أشارت كورابليفا إلى أن “صدر الدجاج يحتوي على الفوسفور والكالسيوم والحديد وفيتامينات ب، وتأثيره مفيد جدا على الجهاز العصبي، ويقوي جهاز المناعة والعظام والأسنان والأظافر، ويساعد على نمو العضلات”.

وتابعت: “وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي صدر الدجاج على نسبة أقل من الكوليسترول الضار (55 ميليغرام) من أجزاء الدجاج الأخرى، مثل الفخذين والأجنحة (80-85 ميليغرام لكل 100 غرام).

وقالت: “إن المبدأ الأساسي لنظام غذائي صحي هو أنه يجب أن يكون متنوعا”.

وأضافت: “يمكنك أكل صدر الدجاج كل يوم، سيكون لها تأثير إيجابي على العضلات والعظام. ولكن من الأفضل تضمين الدواجن في القائمة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بالتناوب مع الأسماك واللحوم ومصادر البروتين النباتية.

المصدر: سبوتنيك