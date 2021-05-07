مقتل 3 من قيادات داعش جنوبي بغداد

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الخميس، عن قتل ثلاثة من قيادات تنظيم “داعش”، واعتقال رابع في عمليات متفرقة شملت مناطق ببغداد.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحفي أن “قطاعات بجهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات متفرقة بمناطق بمحافظة بغداد أسفرت عن القبض على أمير قاطع ما يسمى الجنوب المكنّى أبو حنان”.

وذكر البيان: “بعد التحقيق مع المعتقل والمعلومات التي تم الحصول عليها منه تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تنفيذ عمليات في مناطق الحركاوي بناحية اليوسفية ومنطقة الدورة والرضوانية والزيدان، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر داعش يعملون في (ولاية جنوب بغداد) وهم كل من أبو أسامة وأبو ربيع وأبو سارة وسبق لهم المساعدة في تنفيذ العملية الانتحارية في ساحة الطيران ببغداد قبل أشهر”.

وتعهد جهاز مكافحة الإرهاب في بيانه بأنه “لن يهدأ، وتنظيم داعش لن يهنأ والأيام القادمة ستكون ضرباتنا أشد وأقسى على عناصرهم الجبانة”.

المصدر: وكالات