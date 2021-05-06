الرئيس المصري يوافق على تعديل “اتفاقية المساعدة الاميركية”

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات، بما في ذلك الموافقة على تعديل لاتفاقية “منحة مساعدة” بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الاميركية.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر الخميس القرارات الستة التي أصدرها السيسي، ومن ضمنها القرار رقم 697 للعام 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية “منحة المساعدة بين القاهرة وواشنطن بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر”.

وتم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار بين حكومتي مصر والولايات المتحدة في 29 حزيران/يونيو 2020، وفي إطارها يتم تخصيص أموال كمساهمة من “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

المصدر: روسيا اليوم