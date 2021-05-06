حركة السير كثيفة على طريق نفق المطار تجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2021 - 17:08

حركة السير كثيفة على طريق نفق المطار تجاه خلدة

منذ 40 mins 6 May، 2021
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