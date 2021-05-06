تشاووش أوغلو: متفقون على انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا لكن وجود القوات التركية أمر ضروري

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الخميس، على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، لكنه أشار إلى أن وجود قوات تركية في ليبيا أمر ضروري لتدريب القوات الليبية على مواجهة التهديدات المحتملة ضد الأمن والاستقرار، موضحا أن ذلك جاء بناء على اتفاقية ثنائية رسمية بين البلدين.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك في برلين رفقة نظيره الألماني هايكو ماس “هناك ضرورة ملحة لانسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”، مضيفا أن مسألة وجود القوات التركية هناك أمر مهم لتدريب القوات الليبية على مواجهة ما يهدد أمن واستقرار ليبيا.

وأوضح أيضا أن “القوات التركية في ليبيا موجودة بفعل اتفاقية ثنائية، ويجب فصل هذا الأمر عند الحديث عن خروج القوات الأجنبية من ليبيا”، مشددا على ضرورة تقديم الدعم للحكومة الانتقالية.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الألماني أن تركيا حليف مهم لبلاده ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيراً إلى التعاون في المرحلة المقبلة في المجالات سواء تجارية أو عسكرية أو سياسية. وبخصوص المسألة الليبية قال ماس إن بلاده تدعم الحكومة الليبية في المرحلة الانتقالية، مضيفا “أن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا أمر ضروري”.

المصدر: سبوتنيك