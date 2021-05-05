الأعرجي: انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على تعزيز أمنه واستقراره

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأربعاء أن “بلاده لا تحتاج إلى أي قوة قتالية على أراضيها، وما تحتاجه هو الاستشارة والتدريب ورفع قدرات قواتها القتالية”.

وقال الأعرجي خلال استقباله رئيس أركان حلف “الناتو” الأدميرال يواكيم رول إن “الجانبين بحثا التعاون المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة”، ولفت الى ان “انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه”.

وشدد الأعرجي على “ضرورة عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق”، وأشار إلى “حاجة بلاده للتدريب والمشورة ورفع قدرات قواتها القتالية، ولا تحتاج إلى أي قوة قتالية أجنبية”.

من جانبه، لفت رول إلى أن “بعثة الناتو في العراق غير قتالية وتساعد وتساهم في رفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة”.

المصدر: روسيا اليوم