اتحادات قطاع النقل: الابقاء على اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية واعتصام الثلاثاء المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2021 - 15:10

اتحادات قطاع النقل: الابقاء على اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية واعتصام الثلاثاء المقبل

منذ 49 mins 5 May، 2021
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لبنان

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، ظهر اليوم، اجتماعا ومؤتمرا صحافيا، امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، وذلك في إطار متابعة وتنفيذ قرار اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والإتحاد العمالي العام بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية على جميع الاراضي اللبنانية، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونقابيين.

وتقرر بعد الاجتماع الابقاء على اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان حتى تحقيق كامل الأهداف. كما دعا الاتحاد الى اعتصام تضامني مع اتحاد النقل امام مركز النافعة يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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