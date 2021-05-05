زادة: في حال اصرار واشنطن على ابقاء الحظر ستتوقف المفاوضات

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، رداً على خبر بثته احدى وسائل الاعلام الايرانية حول اصرار امريكا على استمرار العقوبات على ايران، أنه “لو كان الأمر كذلك، لكانت المحادثات قد توقفت بالتأكيد”.

واضاف خطيب زاده الأربعاء، ردا على سؤال حول ما أوردته بعض وسائل الإعلام الإيرانية من مصدر مطلع حول محادثات فيينا النووية، أن “النقاط الخلافية كثيرة بين إيران وامريكا في فيينا ، وبعض المواقف الأمريكية في فيينا غير مقبولة”. وأكد “‌لهذا السبب فأن الوفد الإيراني يجري محادثات فيينا بعناية ودقة”.

المصدر: ارنا