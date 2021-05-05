ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار الجسر في مكسيكو إلى 24 قتيلا

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار جسر ميترو جنوب العاصمة مكسيكو إلى 24 متوفيا.

وقالت مديرة إدارة الدفاع المدني في مكسيكو، ميريام أورسوا، خلال مؤتمر صحفي: “بشكل عام قتل 24 شخصا، 21 مباشرة في المكان و3 في المستشفيات… ولا يزال 27 جريحا في المستشفيات”.

بدورها، ذكرت عمدة مكسيكو، كلاوديا شينباوم، أن هناك قاصرين بين ضحايا الحادث، وأعلنت حدادا في المدينة، كما أعرب رئيس البلاد، أندريز مانويل لوبيز أوبرادور، عن تعازيه لذوي القتلى.

وسبق أن أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 70 في مكسيكو جراء انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق.

ووقع الحادث ليل الاثنين على الثلاثاء، بالقرب من محطة اوليفوس على خط مترو 12 بجنوب العاصمة المكسيكية.

المصدر: وكالات