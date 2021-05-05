بلينكن: دول “G7” أكدت التزامها بإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن مجموعة الدول السبع الكبار أكدت التزامها بالتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في سوريا.

وقال بلينكن، الذي يزور لندن للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول “G7″، في تغريدة نشرها الثلاثاء عبر “تويتر”: “أنا ونظرائي أكدنا التزامنا بإيجاد حل سياسي لإنهاء النزاع في سوريا ودعم إعادة إطلاق عمل آلية الأمم المتحدة للمساعدات العابرة للحدود”.

وأضاف بلينكن: “سنواصل العمل على تكرير كل بنود القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإنهاء معاناة السوريين”.

المصدر: وكالات