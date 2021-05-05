بلينكن: واشنطن تعارض بشدة مشروع “السيل الشمالي 2”

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع في لندن مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الإدارة الأمريكية “تعارض” بشدة بناء خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2”.

وأفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن بلينكن شدد خلال اجتماعه بماس، اليوم الثلاثاء، على “أهمية الشراكة عبر الأطلسي في مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار لروسيا والصين وإيران”.

و”السيل الشمالي-2″ مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: وكالات