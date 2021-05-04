كورونا في إيطاليا.. تسجيل 9116 إصابة و305 وفيات جديدة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، 9116 إصابة و305 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9116، ليصل العدد العام إلى مستوى 4059821 حالة، بينها 413889 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 1 مايو 12965 حالة، وفي 2 مايو 9148، وفي 3 مايو 5948.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 305 وفيات ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 121738 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة بالمرض يوم 1 مايو إلى 226 حالة، وفي 2 مايو 144، وفي 3 مايو256.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3524194 شخصا بعد رصد 18477 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: وكالات