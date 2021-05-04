الحرس الثوري الايراني يفكك عصابة دولية لتهريب المخدرات

أعلن قائد الحرس الثوري الايراني في مدينة سلماس أن “منتسبي الحرس الثوري في المدينة الذين يحرسون حياض البلاد على مدار الساعة تمكنوا للمرة الثالثة خلال الخمسة عشر يومًا الماضية وعبر مواصلة أنشطتهم الاستخباراتية والعملياتية من ضبط شحنة مخدرات بزنة 130 كيلوغرام في المرتفعات الحدودية التابعة للمدينة بعد اشتباك مع المهربين”.

وأضاف انه “مع تفكيك هذه العصابة المكونة من ثلاثة مهربين، تم اعتقال تجار الموت وتسليمهم للسلطات القضائية لإتخاذ الاجراءات القانونية”. وقال قائد الحرس الثوري في سلماس إن “منتسبي الحرس الثوري سلماس يواصلون جهودهم على مدار الساعة وسيتعاملون بحزم مع أي إجراءات تقوض الأمن الدائم”.

المصدر: فارس