مكتب السيد فضل الله: الخميس 13 أيار أول أيام عيد الفطر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2021 - 11:22

مكتب السيد فضل الله: الخميس 13 أيار أول أيام عيد الفطر

منذ 1 ساعة 4 May، 2021
المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله
لبنان

أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في بيان، أن “يوم الخميس الواقع فيه 13 أيار 2021، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بناء على المبنى الفقهي لسماحته، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم، هذا فضلا عن مرور ثلاثين يوما من شهر رمضان المبارك سائلين المولى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا على جميع المسلمين، متوجا بقبول الأعمال وغفران الذنوب، مكللا بالتوفيق للوحدة والعزة والنصر، إنه سميع الدعاء قريب مجيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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