رئيس كولومبيا يعين وزير المالية جديد على خلفية الاحتجاجات

أعلن رئيس كولومبيا ايفان دوكي، أنه وافق على استقالة رئيس المالية ألبيرتو كاراسكيليا وعيّن وزير التجارة الحالي، خوسي مانويل ريستريبو لهذا المنصب.

وكتب دوكي في تغريدة: “عيّنتُ خوسي مانويل ريستريبو وزيراً جديداً للمالية، في الوقت الحالي هو يترأس وزارة التجارة”.

ومتحدثاً عن استقالة الوزير السابق ألبيرتو كاراسكيليا، أشار الرئيس إلى نجاحه في إحداث “برنامج اجتماعي غير مسبوق لمكافحة الوباء”.

هذا وبدأت الاحتجاجات الواسعة في كولومبيا ضد الإصلاحات الضريبية لحكومة ايفان دودي بدعوات السياسيين المعارضين في البرلمان، ثم انضمت إليهم نقابات العمال التي أعلنت إضراباً عاماً إلى جانب الاحتجاجات. وخلال يومين من الاشتباكات بين المحتجين والشرطة، تلقى جروح 209 موظف شرطة على الأقل، وتم اعتقال 185

المصدر: وكالة سبوتنيك