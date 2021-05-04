وزير الدفاع الكولومبي: مقتل ضابط شرطة وإصابة 840 شخصا باحتجاجات في البلاد

أعلن وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو أبونتي، عن مقتل ضابط شرطة وإصابة أكثر من 840 شخصا جراء احتجاجات واسعة مستمرة في البلاد.

وقال مولانو، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين: “أصيب خلال المظاهرات 540 عنصرا في الشرطة الوطنية و306 مدنيين”.

كما أفاد مولانو بمقتل ضابط الشرطة، خيسوس ألبيرتو سولانو، جراء الاشتباكات، معربا عن تعازيه لذوي القتيل.

وأشار وزير الدفاع إلى أن قوات الجيش تقدم منذ الأحد دعما مؤقتا لقوات الأمن في عدد من المدن، التي تعمها الاضطرابات، لضمان أمن المواطنين وإمداد المستلزمات الأساسية والوقود وكذلك حماية وسائل النقل والبنية التحتية.

وأضاف أن السلطات تلقت خلال أيام الاحتجاجات نحو 600 بلاغ من المواطنين حول عمليات تخريب ونهب وجرائم أخرى، وذكر أن قوات الأمن احتجزت حتى الآن 431 شخصا.

وتشهد مختلف أنحاب كولومبيا منذ 6 أيام احتجاجات واسعة فجرها مشروع لرفع الضرائب أعدته حكومة الرئيس، إيفان دوكي.

المصدر: وكالات