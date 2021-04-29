بيدرسون: “اللاعبون الدوليون” مهتمون بإنهاء الأزمة في سوريا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن “اللاعبين الدوليين المحوريين، مهتمون بتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية لإحراز تقدم نحو إنهاء الأزمة في سوريا”.

ودعا بيدرسون الاربعاء إلى “مناقشات استكشافية للمساعدة في اختبار الإمكانيات وسد فجوات انعدام الثقة”، وتابع “هناك حاجة لمزيد من الدبلوماسية الشاملة والبناءة لإحراز تقدم نحو حل الأزمة التي تشهد تدويلا كبيرا مع كبار المسؤولين من عدد من الدول وبينها روسيا وأمريكا وتركيا وإيران والعالم العربي وأوروبا”.

وقال بيدرسون “تحدثت إلى الحكومة السورية والمعارضة أيضا”، وأضاف “أقدر إعراب الأطراف المعنية الدولية عن الاهتمام بهذه الفكرة”، وتابع “من الواضح أن انعدام الثقة والرغبة في تحرك الأطراف الأخرى أولا عنصران بارزان في أذهان الكثيرين”، واعتبر ان “صيغة دولية جديدة قد تجلب الأطراف المعنية لمائدة المفاوضات ونحتاج لاستكشاف الممكن وعلينا ألا نضيع مزيدا من الوقت”.

المصدر: روسيا اليوم