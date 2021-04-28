الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل تابعت درس اقتراح قانون الضم والفرز في منطقتي الهرمل ويونين

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الضم والفرز العام في منطقتي الهرمل ويونين العقاريتين في محافظة بعلبك الهرمل، جلسة عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم برئاسة النائب جورج عقيص وحضور النواب: ابراهيم عازار، حسين الحاج حسن، ايهاب حمادة وحسين جشي.

كما حضر مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي والقاضيان منيف بركات وعلي سيف الدين ورؤساء بلديات القاع والهرمل ويونين.

وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الاقتراح المذكور في جلسة سابقة واطلعت على الاسباب الموجبة كما على مواد الاقتراح.

في هذه الجلسة استمعت اللجنة الى السادة رؤساء بلديات القاع والهرمل ويونين الذين عرضوا للواقع والعقبات التي يعاني منها اصحاب العقارات المعنية بالاقتراح، لجهة عمليات الفرز والضم نتيجة ملكيات الشيوع وعد وجود تحديد وتحرير في هذه المناطق الا ما ندر.

كما استمعت من جهة أخرى الى السادة المعنيين في الجهات الادارية المولجة على المسائل العقارية.

وطرح النواب مجموعة من الاستفسارات، لا سيما حول الواقع والمشكلات التي تواجه اصحاب العقارات في المناطق المعنية بالاقتراح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام