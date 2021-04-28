وفد نقابة الاطباء زار كركي: للعمل الجدي لوقف هجرة الأطباء

أعلنت نقابة الأطباء في بيروت في بيان، ان وفدا من النقابة برئاسة النقيب البروفسور شرف أبو شرف مع نائب النقيب الدكتور دريد عويدات والدكتور مؤنس كلاكش والمحامي ميشال ريشا، زار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، “في إطار جهود تحسين العمل في القطاع الطبي ووضع حد لهجرة الأطباء وتحفيزهم على البقاء وتعزيز صمودهم في تأدية واجبهم المهني للوطن وأبنائه”.

وشدد أبو شرف على “ضرورة معالجة هجرة الأطباء التي لن تتوقف ما لم يتم العمل على تحقيق الحد الأدنى من حقوقهم بدء برفع التعرفة الرسمية الهزيلة، وتوفير الضمان الصحي مدى الحياة، وصولا إلى دفع مستحقاتهم خلال فترة زمنية قصيرة”.

وتداول المجتمعون، بحسب بيان، “مواضيع عدة تهم الأطباء وعلاقتهم بالصندوق في أمور ملحة على النقابة والجسم الطبي منها: فصل الأتعاب كما هو معمول به في وزارة الصحة، رفع قيمة التعرفة الرسمية بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة، وتبني جدول الاعمال الطبية الجديد الذي أقرته النقابة مؤخرا، الأطباء المنتسبون الى الضمان الذين تخلفوا عن سداد اشتراكاهم، تمديد التعاقد مع الأطباء لغاية سن الـ68، الطابع الاستشفائي، والعقود المبرمة بين الضمان والأطباء”.

وأبدى الدكتور كركي استعداده “للتعاون مع النقابة ودرس ومتابعة كافّة المواضيع المطروحة للوصول إلى الحلول المرجوة التي تمكن الأطباء من الاستمرار في تأدية خدماتهم للمضمونين واللبنانيين، في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد ولا سيما بعد تفشي وباء كورونا”.

وحدد موعد اجتماع آخر لمتابعة المواضيع التي تم عرضها، في منتصف حزيران المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام