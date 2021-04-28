اللجان أقرت اقتراحين لاحتساب ساعات للمتعاقدين في القطاع التربوي ومعاشات تقاعد لعائلات العاملين في قطاعي الصحة والاستشفاء ومرسوم هبة ألمانية

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: “أقرت اللجان المشتركة اليوم اقتراح قانون احتساب ساعات للمتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا، بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود. هذا الاقتراح يساهم مساهمة فاعلة في تثبيت حقوق الاساتذة المتعاقدين وفقا لعقودهم المبرمة لهذا العام الدراسي، ويهدف الى انصافهم مع الاخذ في الاعتبار الظروف المعيشية.

وأقرت ايضا اقتراح قانون اعطاء معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات الى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي، هذا الامر اخذ في الاعتبار ان هؤلاء يعتبرون شهداء في مسيرة الحرب مع جائحة كورونا، وتم التعامل معهم تماما كما يتم التعامل مع الشهيد في الجيش.

كذلك أقرت المرسوم 7370 المتعلق بابرام اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية في ما يتعلق بهبة أقرتها الحكومة الالمانية للحكومة اللبنانية.

وتأجلت الجلسة الى العاشرة والنصف قبل ظهر الاربعاء المقبل بحيث سيوزع جدول الاعمال وسيتضمن مسألة اساسية هي القوانين المتعلقة بالصليب الاحمر اللبناني، هذه المؤسسة التي تبذل الغالي والرخيص في سبيل خدمة الشعب اللبناني برمته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام