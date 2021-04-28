استشهاد طفل سوري وإصابة 14 مدنياً بجروح بانفجارين متزامنين في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي

استشهد طفل سوري وأصيب 14 مدنياً بجروح بانفجار دراجة نارية مفخخة وعبوة ناسفة زرعت بسيارة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي إلى جانب إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي الإرهابيين.

وذكرت مصادر لـ سانا أن “دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرب من حاجز للمجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا في مدينة جرابلس بالتزامن مع انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في المكان ذاته ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة 14 مدنياً بجروح”.

ولفتت المصادر إلى أن”الانفجارين تسببا أيضاً بإصابة عدد من الإرهابيين إضافة إلى وقوع أضرار مادية”.

وتعاني المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي حالات فوضى وانفلاتاً أمنياً وصراعات دامية فيما بينها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المناطق والتحكم بمصير المدنيين فيها حيث اختطف إرهابيون أمس الأول امرأة في قرية ميدانا بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

المصدر: سانا