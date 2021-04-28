المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باشرت برفع الاسماك النافقة عن ضفاف بحيرة القرعون – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 10:34

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باشرت برفع الاسماك النافقة عن ضفاف بحيرة القرعون

منذ 17 mins 28 April، 2021
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لبنان

افاد مراسل المنار في البقاع ان فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باشرت منذ الصباح برفع الاسماك النافقة عن ضفاف بحيرة القرعون بالتعاون مع المجتمع المحلي و الجمعيات البيئية.

ولفت مراسلنا الى ان المصلحة الوطنية قد اعلنت في بيانها انه “بعد استكمال المسح الميداني وتقييم التنوع البيولوجي في بحيرة القرعون بعد نفوق عدد كبير من الأسماك من نوع سمك الكارب (Cyprinus Carpio Carpio)، أن فرقها بدأت وبالتعاون مع المجتمع المحلي و الجمعيات البيئية العمل على رفع الاسماك النافقة من البحيرة و ضفافها”.

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المصدر: موقع المنار

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