قاليباف : القوات الأجنبية في المنطقة مبعث للتهديد وعدم الاستقرار

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ان وجود القوات الأجنبية في المنطقة لن يحقق لها الأمن، بل أن هذا الوجود مبعث للتهديد وعدم الاستقرار.

وفي ملتقى افتراضي اقيم صباح اليوم الاربعاء في جامعة الدفاع الوطني تحت عنوان ( الخليج الفارسي بيتنا) شدد قاليباف على أن القوات الأجنبية في المنطقة وعلى رأسها القوات الامريكية هي السبب في تدهور الامن وضياع الفرص الاقتصادية في المنطقة وخارجها .

واشار قاليباف الى أن هناك تفاوتا اليوم بين شمال الخليج الفارسي وجنوبه بسبب وجود القوات الأمريكية في المنطقة ، معتبرا ان الامريكيين جاؤوا الى هنا لخلق ظواهر متعددة في المنطقة ، وايجاد مسارات للسيطرة عليها.

واضاف ان ايران اثبتت عمليا وبقوة انها لن تسمح بالوجود الامريكي شمال الخليج الفارسي وقد اجتثت هذا الوجود من هذه المنطقة، والمنتظر من دول المنطقة ان تقف جنبا الى جنب لقطع دابر الوجود الامريكي .

المصدر: وكالة ارنا