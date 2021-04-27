انعقاد مؤتمر اليوم الموعود الفكري الرابع والثمانين

عُقد مؤتمر اليوم الموعود الفكري الرابع والثمانون بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى “عليه السلام” والذكرى السنوية السابعة للشهيد المجاهد الحاج علي رشيد حسن النمر الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية وبإدارة العتبة الرضوية المقدسة وخادمها الحاج عدنان بوشهري على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

تلا المقرئ الدولي الحاج محمد بارسا من العتبة الرضوية المقدسة آيات من الذكر الحكيم مفتتحاً المؤتمر ، وتلاه حجة الإسلام سماحة الشيخ عبد الحسين إيماني بكلمة من مقام السيدة خولة”ع” التي وضح فيها أنه بحلم الإمام الحسن “ع” وثورة الامام الحسين “ع” زال الحكم الأموي..

وكانت كلمة لسماحة الشيخ عبد المنعم قبيسي بين فيها حكمة الإمام وبعد نظره..

ومن مقام السيدة خولة”ع” أيضاً تحدث سماحة الشيخ نزار سعيّد مدير مراكز الإمام الخميني “قدس سره” الثقافية في لبنان عن كرم الإمام وحلمه..

وألقى سماحة الشيخ مرتضى حميد صياحي مدير دائرة التبليغ والإرشاد في جمعية الإمام المنتظر العالمية مباشرةً من مقام الإمام الرضا “عليه السلام” كلمة تحدث فيها عن ميزات الامام الحسن “ع” التي لا تحصى وبيّن فضائله العظيمة وقال إنه لظلم كبير أن تنحصر سيرة الإمام بين مناسبتين فقط الولادة والشهادة..

وقرأ السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية من مقام السيدة خولة”ع” مولدا من وحي المناسبة، وكانت تواشيح دينية من العتبة الرضوية المقدسة لمنشدها الحاج محمد بارسا.

و على هامش المؤتمر وبمناسبة الذكرى السنوي السابعة للشهيد المجاهد الحاج علي رشيد حسن النمر وبضيافة والد الشهيد المجاهد الحاج علي رشيد حسن النمر “أبو جواد” وبإدارة عم الشهيد المؤلف الدكتور الحاج محمد النمر إجتمع المؤتمرون على مأدبة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى “عليهم السلام” .

إفتتح الحفل المقرئ الدولي السيد عباس عثمان بأيات بينات من الذكر الحكيم وقرأ دعاء الإفتتاح الملا الشيخ مرتضى الكاظمي من ثم كانت كلمة المُضيف الحاج حسن النمر “أبو جواد” والد الشهيد المجاهد علي “الرشيد”. وألقيت تواشيح دينية للإخوة المنشدين : الشيخ مرتضى الكاظمي والأخ مصطفى النمر والأخ محمد النمر. ونيابة عن المؤتمرين تمت زيارة الإمام الحسن المجتبى “عليه السلام” بالقرب من ضريحه المبارك في البقيع الفرقد وختم المؤتمر بدعاء الفرج بشكل جماعي.