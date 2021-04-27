رئيس إكوادور يتوجه إلى روسيا والولايات المتحدة والصين بطلب تأمين لقاح كوفيد-19

أعلن الرئيس إكوادور المنتخب، غيليرمو لاسو، أنه أرسل رسالة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وزعيما الولايات المتحدة والصين طلب فيها دعم إكوادور في تأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال لاسو “تم إرسال رسالة للرئيس الروسي بطلب الدعم في قضية اللقاحات، لقد أطلقنا الإجراءات مع الحكومة الجديدة من أجل تسريع عملية الاستيراد”.

وأشار السياسي إلى أنه أرسل طلبات مشابهة إلى واشنطن وبكين، حيث طلب الرئيس المنتخب من الصين تسريع التوريدات التي تم الاتفاق عليها سابقاً والموافقة على التوريدات الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن إحدى الوعود الانتخابية للاسو – تطعيم اللقاح لـ9 ملايين شخص في إكوادور خلال أول مئة يوم في السلطة.

المصدر: وكالة سبوتنيك