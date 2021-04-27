جامعة مصرية تدخل قائمة أفضل 100 في العالم لأول مرة…

كشف تقرير تلقاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، خالد عبد الغفار، عن ترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف “التايمز” العالمي وفقا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2021 البالغ عددها سبعة عشر هدفا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف لهذا العام إلى 31 جامعة مصرية مقارنة بـ16 جامعة فى عام 2019، و23 جامعة فى عام 2020، حيث حصلت جامعة أسوان على المرتبة 95 عالميا، والأولي على مستوى الجامعات المصرية.

ويقارن ذلك بالعام الماضى الذى لم تظهر فيه أية جامعة مصرية ضمن أفضل 100 جامعة، فيما جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة بين 201-300، يليها جامعتا الإسكندرية وكفر الشيخ فى المركز 301-400.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجامعات المصرية المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة عالميا في 10 أهداف للتنمية المستدامة، حيث تم تصنيف أكثر من 20 جامعة مصرية في العديد من أهداف التنمية المستدامة، وقد تصدرت بعض الجامعات المصرية فى أهداف التنمية المستدامة.

وعلى سبيل المثال جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 95 عالميا لهذا العام فى تحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، كما حصلت جامعة القاهرة على المرتبة 45 فى تحقيق الهدف السابع وهو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وجاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 90 فى تحقيق الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة.

المصدر: سبوتنيك