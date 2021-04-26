تركيا: التقارب مع مصر سيساعد بتعزيز الوضع الأمني في ليبيا

أملت الرئاسة التركية أن “تسفر المحادثات التي ستجري بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل عن تعاون متجدد بين البلدين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا”.

وقال “مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمتحدث باسمه” إبراهيم قالن إن “هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل أيار/مايو المقبل”، وأضاف “بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر”.

وأعرب قالن عن اعتقاده بأن “التقارب بين أنقرة والقاهرة سيساعد في تعزيز الوضع الأمني في ليبيا”، وتابع “أننا نعي تماما أن لمصر حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر”، موضحا أن “تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى”.

المصدر: روسيا اليوم