الشيخ القطان: الانتفاضة الفلسطينية تدل أن هذا الشعب عصي على الرضوح للاحتلال وللصهاينة

حيا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ احمد القطان في تصريح، “الانتفاضة الفلسطينية المباركة” وقال: “تحية اكبار واجلال لشعبنا الفلسطيني المقاوم، هذا الشعب الذي يعلم كل العرب ويعلم كل أحرار العالم بأن استعادة الأرض واستعادة المقدسات لا يكون إلا من خلال المقاومة”.

أضاف: “إن هذه الانتفاضة المقدسية الرمضانية المباركة إن دلت على شيء فهي إنما تدل أن هذا الشعب عصي على أن يرضخ للاحتلال وللصهاينة، وإن ما نراه من المقدسيين وما نراه من الشعب الفلسطيني عموما في فلسطين المحتلة يرفع الرأس عاليا، ويدل على أن الأمة بخير وأن الخير في بيت المقدس، وفي أكناف بيت المقدس، لذلك نحن إذ نحيي ونتضامن مع أهلنا وإخواننا في القدس الشريف وفي فلسطين عموما ندعو كل الشعوب العربية للتضامن مع أهلنا ومع إخواننا في فلسطين المحتلة وفي القدس الشريف، ونحن إذ نؤكد على أهمية هذه الانتفاضة في شهر الانتصارات شهر رمضان المبارك، نقول: أن هذه الانتفاضة لن تكون الأخيرة، ولكن ستكون هذه الانتفاضة مقدمة لتحرير كل فلسطين ولاستعادة كل فلسطين من النهر إلى البحر”.

وختم: “إن ما يحصل في بيت المقدس وما يجري في فلسطين يجعلنا أكثر تمسكا بهذه الحركات المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي كل أرض فيها عدو مغتصب للأرض وللمقدس، لذلك فلا يمكن أن نستعيد أي مقدس، أو أي أرض مغتصبة إلا من خلال المقاومة، ولن تكون للاتفاقات المخزية، ولا للتطبيع أي قيمة في ظل وجود ثلة من المجاهدين في فلسطين والقدس الشريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام