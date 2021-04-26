زحمة سير في نفق المطار تجاه خلدة وعلى طريق الاوزاعي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2021 - 15:40

زحمة سير في نفق المطار تجاه خلدة وعلى طريق الاوزاعي

منذ 34 mins 26 April، 2021
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