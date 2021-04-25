جهازا تنفس من النائب فياض الى مستشفى ميس الجبل الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 25 2021 - 20:40

جهازا تنفس من النائب فياض الى مستشفى ميس الجبل الحكومي

منذ 2 ساعة 25 April، 2021
فياض ميس الجبل
لبنان

قدم عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض جهازي تنفس الى مستشفى ميس الجبل الحكومي، وذلك في إطار الجهود لدعم المستشفى.

وبالمناسبة، أقيم حفل استلام بحضور مسؤول العمل البلدي في المنطقة الاولى في حزب الله علي الزين، رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير، ونائبه عبدالله نصرالله، مدير مستشفى ميس الجبل الحكومي الدكتور حسين ياسين، وفعاليات حزبية واجتماعية في المنطقة.

وأكد فياض دعمه للمستشفى وللعاملين فيها، ووعد بمتابعة افتتاح قسم لقاح “كورونا” وقسم معالجة مرضى كورونا مع المعنيين في وزارة الصحة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة