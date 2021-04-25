بالصور مسيرات عفوية بمخيم البريج وسط قطاع غزة نُصرة للقدس وأهلها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 25 2021 - 00:54

بالصور مسيرات عفوية بمخيم البريج وسط قطاع غزة نُصرة للقدس وأهلها

منذ 1 ساعة 24 April، 2021
مسيرات البريج 4
عربي وإقليمي - فلسطين

خرجت مسيرات عفوية بمخيم البريج وسط قطاع غزة نُصرة للقدس وأهلها.
مسيرات البريج 1
مسيرات البريج 3
مسيرات البيرج 2

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

التعليقات

ذات صلة