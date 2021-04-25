بالصور مسيرات عفوية بمخيم البريج وسط قطاع غزة نُصرة للقدس وأهلها – موقع قناة المنار – لبنان
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بالصور مسيرات عفوية بمخيم البريج وسط قطاع غزة نُصرة للقدس وأهلها
منذ 1 ساعة
24 April، 2021
عربي وإقليمي
-
فلسطين
خرجت مسيرات عفوية بمخيم البريج وسط قطاع غزة نُصرة للقدس وأهلها.
المصدر:
المركز الفلسطيني للاعلام
الانتفاضة المقدسية
القدس المحتلة
فلسطين
قطاع غزة
مخيم البريج
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